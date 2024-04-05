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Türkiye
AA 05.04.2024 00:10

Keman sanatçısı Nigel Kennedy, CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle buluştu

Dünyanın en çok satan klasik müzik albümüne imza atan İngiliz keman sanatçısı Nigel Kennedy Başkentli müzikseverlerle buluştu.

Keman sanatçısı Nigel Kennedy, CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle buluştu
[Fotograf: AA]

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, Nigel Kennedy, çello sanatçısı Beata Urbanek-Kalinowska ile "Heart and Soul" isimli konser verdi.

Kennedy ve Kalinowska, besteciler Handel Halvorsen, Johann Sebastian Bach, Ryuichi Sakamoto ile Nigel Kennedy'in kendi eserlerinden örnekler seslendirdi.

Keman sanatçısı Nigel Kennedy, CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle buluştu

Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en çok satan klasik müzik albümü Vivaldi'nin Dört Mevsimini çaldığı albüm ile giren keman sanatçısı Nigel Kennedy, konser süresince keman, elektro keman ve piyano çalarak müzikseverlere performans sergiledi.

Kennedy, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda 7 Nisan'da aynı isimli konserle sahne alacak.

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