Keman sanatçısı Nigel Kennedy, CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle buluştu

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, Nigel Kennedy, çello sanatçısı Beata Urbanek-Kalinowska ile "Heart and Soul" isimli konser verdi.

Kennedy ve Kalinowska, besteciler Handel Halvorsen, Johann Sebastian Bach, Ryuichi Sakamoto ile Nigel Kennedy'in kendi eserlerinden örnekler seslendirdi.

Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en çok satan klasik müzik albümü Vivaldi'nin Dört Mevsimini çaldığı albüm ile giren keman sanatçısı Nigel Kennedy, konser süresince keman, elektro keman ve piyano çalarak müzikseverlere performans sergiledi.

Kennedy, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda 7 Nisan'da aynı isimli konserle sahne alacak.