Açık 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.04.2024 22:47

Beşiktaş'ta gece kulübü yangını: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin gözaltında bulunan şüpheli sayısı 11'e yükseldi.

Beşiktaş'ta gece kulübü yangını: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili soruşturma kapsamında polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, iş kazası suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alındı.

Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 11'e yükseldi. Şüphelilerin sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Bakanlar Kacır ve Bolat Ankara'daki yangın sahasını ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:06
Pursaklar'da "04.04.2024" nikah yoğunluğu
23:59
ABD Dışişleri: Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek politikamızda değişiklik olacak
23:58
Bakan Güler Pakistan'ın Milli Günü'nü kutladı
23:22
TBMM Başkanı Kurtulmuş Gazzelilerle iftarda bir araya geldi
23:10
Trump'tan İsrail'e, Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandır uyarısı
22:48
McDonald's, İsrail'deki franchise restoranlarını satın alacak
Hollanda'da yılın ilk peynir pazarı düzenlendi
Hollanda'da yılın ilk peynir pazarı düzenlendi
FOTO FOKUS
Kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
Kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ