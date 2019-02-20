KDK'nin 2018 Yıllık Raporu'nda kuruma yapılan başvuru istatistiklerine yer verildi.

Buna göre, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi, halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, TBMM'ye bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013'ten itibaren faaliyetlerini sürdüren kurum, "halkın avukatlığı"nı yaparak, aldığı kararlarla idareye yol gösterdi.

Vatandaşların yönetime iştirak etmesini, sorunları uzlaşı ve arabuluculukla çözmeyi amaçlayan KDK, şikayet başvurularının incelenmesi sonucu incelenemezlik, gönderme, dostane çözüm ve tavsiye kararı başta olmak üzere, bazı kararlar aldı.

Kurum, 2018'de alınan 17 bin 585, 2017'den devreden 4 bin 62 başvuru olmak üzere, toplam 21 bin 647 şikayet başvurusunu değerlendirerek işleme aldı.

KDK, geride kalan yılda 17 bin 615 başvuruyu, yani başvuruların yüzde 81,37'sini sonuçlandırdı, 4 bin 32 şikayet başvurusunun incelemesine ise devam ediliyor.

Kararlara uyma oranı yüzde 70’e ulaştı

Kurumun şikayetleri almaya başladığı 2013'te, idarelerin alınan kararlara uyma oranı yüzde 20 iken, bu oran 2018'de yüzde 70'e ulaştı. Geride kalan yılda kurumun aldığı kararlara ilişkin cevap veren 657 idareden 459'u KDK'nin kararına uyacağını belirtti, 198 idare ise gerekçe bildirdi.

Ayrıca KDK'nin, 2017'ye kıyasla 2018'de aldığı tavsiye kararlarında yüzde 176,33 artış yaşandı.

Mahkemelerin iş yükü azaldı

KDK, 2018 yılı içerisinde yapılan başvuruların 2 bin 498’ini de dostane yöntemlerle çözüme kavuşturdu.

Kurumca yapılan inceleme ve araştırma sonucunda verilen toplam 946 tavsiye kararı ile mahkemelerin iş yükünün azaltılmasına katkıda bulunuldu.

Yıllık raporda, 2018 yılında verilen toplam 662 adet ret kararının, başvuranlara mevzuat çerçevesinde "talebinin yerine getirilemeyeceğini" açıklaması nedeniyle, yargıya başvurma oranında azalmaya sebep olabildiği vurgulandı.

97 bin 538 kişinin bilgi talebi karşılandı

KDK'nin, şikayet başvurularını incelemenin yanı sıra kişilerin bilgilendirme taleplerini de karşıladığı belirtilen raporda, şu bilgilere yer verildi:

"Adeta çağrı merkezi gibi çalışan bilgilendirme büromuz vasıtasıyla, 2018 yılı sonu içerisinde, 31 bin 366 adedi Kurumumuzca aranan, 54 bin 591'i ise gelen olmak üzere toplam 85 bin 957 telefon görüşmesi; Kurumumuza e-posta yoluyla yapılan 647 adet bilgi talebi başvurusu; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan 244 adet başvuru; Kurumumuza ve İstanbul Büromuza bizzat gelen vatanaşlarla yapılan 6 bin 690 adet yüz yüze görüşme; Kurumumuzca Ombudsmanlık Halkla Buluşuyor Bölgesel Toplantıları, İl Çalışma Ziyaretleri, Üniversite Konferansları ile Uluslararası Alanda Hak Arama Kültürünün Yaygınlaştırılması Kapsamında yüz yüze gerçekleştirilen yaklaşık 4 bin görüşme dahil olmak üzere, toplam 97 bin 538 kişinin bilgi talebi karşılanmıştır."

Kaynak: AA