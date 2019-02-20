Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında av koruma ve kontrol çalışmalarının devam ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, 2018 yılında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 6 bin 670 avcıya 6 milyon 259 bin TL, yine aynı kanun doğrultusunda ekosistemde tahribat ve eksilme meydana gelmesine neden olan bin 589 kişiye de 5 milyon 949 bin TL olmak üzere toplam 12 milyon 208 bin TL'lik ceza işlem uygulandı.

2018 yılında kaçak avda kullanılan otomobil, tüfek, traktör, ses sitemi, motorlu tekne gibi 3 bin 10 araca da el konuldu.

Kaynak: DHA