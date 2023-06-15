Kazaya karışan araç yoldan geçen otomobilin üzerine devrildi

Çivril’den Denizli istikametine gikmekte olan Mustafa Kemal T. idaresindeki kamyonet, iddiaya göre trafikte plakası belirlenemeyen başka bir araç tarafından sıkıştırıldı.

Kendisini sıkıştıran araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, o esnada kavşaktan dönen Hasan K.’nin kullandığı dağıtım aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, bir süre zikzaklar çizdikten sonra yön tabelalarını da devirerek tali yoldan ana yola çıkmak üzere olan Murat Ç.’nin kontrolündeki otomobilin üzerine devrildi.

Sürücülerin burunları bile kanamadan atlattığı kazada, her 3 araçta da maddi hasar oluştu. Üzerine devrildiği otomobile zarar veren dağıtım aracı, vinç yardımıyla aracın üzerinden alındı.

Bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların bölgeden uzaklaştırılmasıyla normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.