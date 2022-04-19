İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere Barajı, son yağışlarla tamamen doldu.

Dün taşan barajın sularının dere yatağına kontrolsüz akışı sürüyor.

Düne göre debisi azalan barajın su seviyesinin düşmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bölgede bulunan Papuçdere Barajı sularının da aynı şekilde kontrolsüz aktığı öğrenildi.

Taşan baraj nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kalmış, limandaki tekneler yan yatıp, bazı iş yerleri zarar görmüştü.

Bölgede sağanak zaman zaman etkili oluyor.