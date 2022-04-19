Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da terör operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Terör Örgütü PKK/YPG PKK/KCK
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