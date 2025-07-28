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Türkiye
DHA 28.07.2025 13:15

Kaza yapan tırın kayarak 5 araca daha çarptığı anlar kamerada

İstanbul Sultanbeyli'de tır ile taksi çarpıştı. Şoförler tutanak için indikleri sırada, tır kaymaya başladı ve park halindeki 5 araç ile bir markete çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı'nda Tamer Çelebi idaresindeki tır ile seyir halindeki bir taksi çarpıştı.

Kazanın ardından tır şoförü ve taksi şoförü araçlarını durdurup tutanak tutmaya başladı. Bu sırada kayan tır, yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobil ve 2 hafif ticari araca ardından da cadde üzerindeki bir markete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 5 araçta ve markette hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, tırın ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza anı kamerada

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Tır sürücüsünün ifadesi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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