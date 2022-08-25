Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaza geçiren İbrahim Tatlıses taburcu edildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
İçinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin Bodrum-Yalıkavak yolunda çarpışması sonucu yaralanan İbrahim Tatlıses, tedavi altına alındığı Acıbadem Bodrum Hastanesi'nden ambulansla ayrıldı.
Tatlıses'i taşıyan ambulans ve beraberindeki araçlar, Tatlıses'in bu akşam sahne alması beklenen restorana gitti.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nadir Şener, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu, sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar bulunduğunu belirtmişti.
Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze giden kamyonet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışmış 5 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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