Çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye gelen Karaismailoğlu, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı ilk ray kaynağı töreninde yaptığı konuşmada, uluslararası ulaşım koridorlarının merkezinde bulunan Kayseri'nin, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Kayseri'nin ulaşım ağını güçlendirecek her projeyi takip ettiklerini belirten Karaismailoğlu, 21 Kasım 2020 tarihinde çalışmalarına başlanan Anafartalar- Mobilyakent Tramvay Hattı projesinin de kentin önemli ulaşım projelerinden olduğunu aktardı.

"55 olan istasyon sayısını 66'ya çıkaracağız"

Karaismailoğlu, 7 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşan projenin kent içi raylı toplu taşıma altyapısının gücüne güç katacağını, Türkiye'nin yeşil ulaşım hedeflerini destekleyeceğini dile getirdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk günden itibaren 278 personelle 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdüğümüz yoğun çalışmalar sonunda kazı işlerinde yüzde 86, beton imalatında yüzde 78, ray montajında yüzde 75 oranında ilerleme kaydettik.

Bugün de proje açısından çok önemli bir aşamaya gelmenin haklı gururu ve sevincini yaşıyoruz. Huzurlarınızda hattımızın mevcut tramvay sistemine bağlantı noktası olan Anafartalar istasyonunda ray kaynağı işlerini başlatarak önemli bir kilometre taşını daha geride bırakıyoruz. Birkaç ay içinde inşaat işlerini de tamamlayıp elektromekanik işlerine hız vereceğiz.

Yapım çalışmaları sırasında Kayserililere rahatsızlık vermemek için şehir şantiyeciliğinin en iyi örneklerinden birini ortaya koyuyoruz. Mevcut tramvay hatlarıyla entegre olacak Anafartalar- Mobilyakent Tramvay Hattı'nı şehrimize kazandırarak Kayseri'nin 35 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 42 kilometreye, 55 olan istasyon sayısını 66'ya çıkaracağız.

Yine proje kapsamında temin edeceğimiz 5 yeni tramvay aracı ile birlikte Kayseri’nin 69 olan raylı sistem aracı sayısını 74'e yükselteceğiz. Temin ettiğimiz araçlarımızda yerlilik oranı yüzde 61 olacak."

Karaismailoğlu, güncel ihtiyaçları da öngörerek bisiklet ve scooter bağlama alanları oluşturacaklarını, yeni hat sayesinde vatandaşların kesintisiz şekilde Kayseri Şehir Hastanesine, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne, Mobilyacılar Sitesi'ne ulaşacağını, ayrıca Nuh Naci Yazgan Üniversitesine gidenler için de önemli bir ulaşım imkanı sağlayacaklarını ifade etti.

Sözleşmeye göre gelecek yıl ekim ayında bitmesi gereken hattı en geç yaz sonunda hizmete açmayı planladıklarını belirten Karaismailoğlu, tramvay hattındaki istasyon binalarının da Kayseri'nin dokusuna uygun modern ve estetik eserler olacağını kaydetti.