Sezer Öztürk İstanbul Sancaktepe'de 19 Eylül'de yol verme tartışması yüzünden kavga ettiği grubun üzerine ateş açmış, bir kişi hayatını kaybetmişti.

Sezer Özturk, cinayetten iki ay sonra Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

İddianamede Sezer Öztürk'ün kavga ettiği kişinin peşinden koştuğu ve hedef gözeterek altı el ateş ettiğine yer verildi.

Tutuklu yargılanan eski futbolcunun 5 ayrı suçtan 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Diğer şüpheliler Ömer Genç hakkında 28 yıl 1 aya kadar, Duran Genç için ise 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.