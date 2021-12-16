Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 13:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Bartın'da sağanak: Irmak taştı, yollar kapandı
Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle kent içinden geçen ırmak seviyesi 5 metre yükseldi. Yalı mevkisinde iskeleler su altında kalırken bazı köylere ulaşım sağlayan yollar da kapandı.
Bartın’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası kent içinden geçen Bartın Irmağı'nda su seviyesi 5 metreye yükseldi. Çağlayan mesire alanında yürüyüş yolları ve büfeler su altında kaldı. Yalı mevkisinde ise iskeleler zarar gördü.
[Fotoğraf: İHA]
Arıt çayındaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Akçalı, Kabagöz, Tabanözü, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerinden kent merkezine ulaşım sağlanamıyor.
Jandarma ve polis ekiplerince tehlikeli noktalara şerit çekilerek araç ve yaya geçişlerine kapatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
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