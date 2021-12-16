Edirne'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Türkiye genelinde yılbaşı öncesi sahte içki satmak isteyenlere yönelik başlatılan "Zehir" operasyonu kapsamında 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yaklaşık 53 litre 119 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheli hakkında işlem yaptı.

17 bin 399 lira ceza uygulandı

Kırklareli'nde de Alpullu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine F.G. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılaı aramada 77 litre sahte bandrollü içki ele geçirdi.

F.G, gözaltına alınırken, sahte içkilere el konuldu. 17 bin 399 lira ceza uygulanan F.G, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da yapılan aramalarda da, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde 1270 litre sahte içki, imbik ve kazan yakalandı.

Ekipler 3 şüpheli hakkında işlem yaptı.