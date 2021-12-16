Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 372 kilogram metamfetamin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 372 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün yurt içinde ürettiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
3 gözaltı
Büyükçekmece ve Bahçelievler'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, İran uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 372 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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