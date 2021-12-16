İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte içki imal eden ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 30 litre sahte alkol, 150 şişe sahte içki, 30 litre etil alkol, 50 içki yapımında kullanılan kit, ruhsatsız tabanca, 6 mermi ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, yakalanan 11 kişi hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem başlatıldı.