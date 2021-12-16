Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de narkotik ve asayiş operasyonu: 7 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 26 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi genelinde, 1 hafta süren uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 26 zanlı gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.
Uygulamalarda, 120 gram uyuşturucu, 91 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Etiketler: Osmaniye Polis Uyuşturucu
Sıradaki Haber
"Ben Superman'im" diyerek kafedeki masalara atladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz