Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için hazırlanan 1894 konutu kura çekimi yapıldı.

Yapımı tamamlanan deprem konutlarının kuralarını çektiklerini ve konutları bekletmeden hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Vali Ömer Toraman, son iki aylık dönemde 5 bin 828 konutun kurasını çektiklerini söyledi.

''Kurası çekilen konut ve iş yeri 15 bin 784''

Vali Toraman, deprem konutlarının kısa sürede tamamlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar kurasını çektiğimiz konut ve iş yeri sayısı 15 bin 784'e ulaştı. Büyük ölçüde 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin oluşturduğu hasar telafi edilmiş durumda. Bu kadar kısa sürede bu kadar imalatın yapılması büyük bir başarıdır. 2020 Ocak ayında meydana gelen depremden dolayı hak sahibi olan vatandaşlarımızın hemen hemen tamamının konut kurasını çektik. 2020 Aralık ayındaki depremden dolayı oluşan hasarların telafisi için de bir hayli yol kat ettik. Buradan da pek çok vatandaşımıza konutlarını teslim ettik. İnşaatı devam eden ve teslim edeceğimiz konutlarla depremden etkilenen vatandaşlarımızın da hasarlı konutlarını telafi etmiş olacağız."

İl merkezinde rezerv alanlarda inşaat faaliyeti devam eden Yemişlik 11. ve 12'inci etapların olduğunu kaydeden Toraman, 2 etapta toplam 653 konutun inşaatının sürdüğünü aktardı.