Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bina yangını: Mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Esenler'de bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye oksijen tedavisi uygulandı.
Oruç Reis Mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 5'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 kişi dumandan etkilendi
Apartmanda mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince teras katından tahliye edildi. Yangında, dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
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