Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Freni boşalan kamyonet alışveriş yapanları teğet geçti
Gaziantep'te freni boşalan kamyonetin sürücüsü, karşıdan gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Yol kenarındaki seyyar satıcıdan alışveriş yapan vatandaşları teğet geçen kamyonet, bir iş yerine çarparak durabildi. Kaza anı kameraya yansıdı.
Merkez Oğuzeli ilçesine Körkün Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyonetin seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle freni boşaldı.
Sürücüsünün manevra yapmaya çalışırken ters yöne giren kamyonet, karşıdan gelen bir otomobile çarpmamak için kaldırıma yanaştı.
Alışveriş yapanları teğet geçti
Bu sırada yolun kenarındaki seyyar satıcıdan alışveriş yapan bir grup vatandaşı teğet geçerek el arabasına çarpan kamyonet, daha sonra civardaki bir iş yerine çarparak durabildi.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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