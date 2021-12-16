Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 5 bin 379 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de son 1,5 ayda düzenlenen operasyonlarda 5 bin 379 litre etil alkol ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında 1 Kasım-15 Aralık'ta belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendi.
Çalışmalarda, 5 bin 379 litre etil alkol, 5 bin 160 etil alkol etiketi, sahte içki yapımında kullanılan 194 kit ve 54 aroma ele geçirildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 5'i yakalandı, adresinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
Sıradaki Haber
"Muayenem var götüremem" diyen taksici yolcuyla tartıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz