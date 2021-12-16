Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Sultan Bulut, kahvaltı yapmak için ocağın tüpünü açtı. Bir süre sonra ocağın söndüğünü fark eden yaşlı kadının çakmağı çakmasıyla birlikte tüpten sızan gaz patladı.

Bomba gibi patlayan tüp evi yıktı. Sultan Bulut ve eşi Mustafa Bulut enkazın altında kaldı.

Patlamayı duyan vatandaşlar, enkazın altındaki yaşlı çifti çıkarttı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çiftin tedavisi devam ediyor.

Patlamanın etkisiyle yan evlerin camları kırılırken, bir otomobil de zarar gördü. Patlamada yaşlı çiftin evi kullanılmaz hale geldi.