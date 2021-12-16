Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 10 tona yakın sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da "Zehir" operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki, 26 litre etil alkol ve 136 alkol kiti ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde dün Türkiye genelinde yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyenlere yönelik başlatılan "Zehir" operasyonu kapsamında çalışma başlattı.
Ekipler, kentte belirledikleri 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde 9 bin 467 litre sahte içki, 26 litre etil alkol ve 136 alkol kiti ele geçirildi.
Ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Sahte İçki Sahte Alkol Kaçakçılık
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