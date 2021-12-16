Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ülke genelinde başlayan sağanak ve kar yağışı hafta sonu ve önümüzdeki hafta da devam edecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşecek.

İstanbul'da önümüzdeki dört gün boyunca aralıklarla yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığı, yeni haftaya kadar 7-9 derece arasında seyredecek.

İstanbul'da pazartesi gününe dikkat

Genellikle yağmur ve sağanağın etkili olduğu İstanbul'da, pazartesi günü kent genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.