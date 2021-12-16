Uşak Valiliğince başlatılan "Diyabeti (Y)aşıyorum" ve "Diyabet Dostu Okul" projeleri hayata geçirilyor.

Diyabeti (Y)aşıyorum Projesi" kapsamında diyabetli 75 öğrenciye, sensörlü kan şekeri ölçüm cihazı verilecek.

"Acı çekmeden ölçümleri yapılacak"

Vali Funda Kocabıyık, "Bu ölçüm cihazları ile çocuklarımızın ders esnasında, oyun sırasında ve geceleri uykuları bölünmeden en önemlisi de acı çekmeden ölçümleri yapılacak. Sağlayacağı faydayla umarım ki yaşamları bundan sonra daha neşeli, mutlu ve huzurlu olacak" dedi.

Okullarda da düzenlemeler yapılacak

"Diyabet Dostu Okul Projesi" ile de okullarda diyabetli çocuklar için bir dizi düzenleme yapacaklarını belirten Kocabıyık, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın ilaçlarının muhafaza edilmesi için soğutucu temin ederek öğrencilerimizin düzenli ara öğün almalarını sağlayacağız. Bununla birlikte okullarımızda öğretmen, öğrenci ve velilerimize psikolojik danışma ve rehberlik servisleri yoluyla eğitimler vererek Tip 1 diyabet hususunda toplumsal farkındalığı yükseltmeyi hedefliyoruz."

Vali Funda Kocabıyık, projelere destek veren Uşak Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış'a da teşekkür etti.

Toplantıya, Kocabıyık'ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, AK Parti 23. Dönem Uşak Milletvekili Nuri Uslu ve projelere destek olan Durmuş Tanış da katıldı.