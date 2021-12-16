Kemalpaşa ve Çeltikçi mahallelerinde park halindeki 17 aracın lastikleri bıçakla kesilerek patlatıldı.

Durumu fark eden sürücülerin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.