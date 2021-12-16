Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da park halindeki 17 aracın lastiği patlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın Söke'de park halindeki 17 aracın lastiğinin bıçakla kesilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kemalpaşa ve Çeltikçi mahallelerinde park halindeki 17 aracın lastikleri bıçakla kesilerek patlatıldı.
Durumu fark eden sürücülerin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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