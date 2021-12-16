Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 13:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elektrikli bisiklet tıra çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kütahya’da elektrikli bisikletle park halindeki tıra çarpan H.A. ve J.H., sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da, Tavşanlı çevre yolu şeker fabrikası mevkisinde meydana gelen kazada, elektrikli bisikletle, park halindeki tıra çarpan Afganistan uyruklu H.A. ve J.H. aracın altında sıkıştı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları tırın dorse kısmını havaya kaldırarak yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtardı.
Yaralanan H.A. ve J.H., hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Elektrikli Araç Kütahya
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