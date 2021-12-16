Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Kızkapanlı-Gözlügöl mahalleri yol ayrımında şüpheli 3 aracı durdurdu.
Araçlarda ve şüphelilerin üst aramasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykel, İslami döneme ait olduğu değerlendirilen 5 sikke, 3 ok ucu ve 3 objeyle el dedektörü ve keser ele geçirildi.
Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Tarihi Eser
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