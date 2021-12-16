Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Kızkapanlı-Gözlügöl mahalleri yol ayrımında şüpheli 3 aracı durdurdu.

Araçlarda ve şüphelilerin üst aramasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykel, İslami döneme ait olduğu değerlendirilen 5 sikke, 3 ok ucu ve 3 objeyle el dedektörü ve keser ele geçirildi.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.