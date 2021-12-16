Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarım aracı devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen, Hüseyin K'nin kullandığı tarım aracı, Sücüllü köyünde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçda bulunan Fatma K. ve Asiye K. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İş Kazaları Trafik Kazası Zonguldak
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