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Türkiye
AA 16.05.2023 15:12

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
[Fotograf: İHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyona 500 personel katıldı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Adreslerde yapılan aramalarda, 26 kilo 946 gram sentetik uyuşturucu, 738 gram eroin, 117 kilo 872 gram esrar, 1 kilo 707 gram skunk, 100 gram kokain, 13 bin 752 uyuşturucu içerikli hap, 32 hassas terazi, 28 tabanca ve bir tüfek ile bunlara ait 62 mermi, 3 telefon, 3 alüminyum folyo ile 100 dolar ve 51 bin 460 lira ele geçirildi.

Operasyonda, yaklaşık 5,5 ay takip edilen 31 zanlı gözaltına alındı.

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