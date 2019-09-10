Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 16 gözaltı10 Eylül 2019 Salı 10:20 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 10:21
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde çok sayıda uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullananlara ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi alan ekipler, Ankara yolu uygulama noktasında durdukları aracın motor bölümünde 1 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirdi.
Operasyonda, Ş.Ç, Y.Ç. ve N.Ç. gözaltına aldı.
Ekiplerin başka adreslere düzenlediği operasyonda ise şüpheliler Y.T, T.K, C.Y, T.S, M.A, Y.H, C.E, M.E, İ.Ş, H.K, EK, M.Y ve A.B.S yakalandı.
Çok sayıda uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi
Zanlıların ikametlerinde 16 gram esrar, 4 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu içerikli hap ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen terazi ele geçirildi.
Gözaltındaki 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA