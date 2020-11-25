Kayseri'de başta tavuk eti ve yumurta olmak üzere kanatlı ürünlerin sağlıklı koşullarda üretilmesi, doğru etiketlenmesi ve sağlıklı koşullarda yapılması için denetimler yapılıyor.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tavuk eti üretimi yapan 4 işletmeye idari ceza uyguladı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kocasinan İlçe Müdürlüğü ekiplerince, 'merdiven altı' tabir edilen, uygunsuz koşullarda tavuk parçalama yaptığı tespit edilen, biri yabancı uyruklu şahıslar tarafından işletilen 4 işletmeye idari yaptırım uygulanmıştır. Denetimde tespit edilen sağlıksız koşullarda üretilmiş 150 kilogram tavuk, kontrol görevlilerimiz nezaretinde işletme yetkililerince imha edilmiştir. İşletmelerin her birine 27 bin 877 lira olmak üzere toplam 111 bin 508 lira idari ceza uygulanmıştır."