İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Denizi'nde yoğun bir denizanası popülasyonu olduğunu söyledi.

Okyar konuyla ilgili, "İstanbul Boğazı Arnavutköy Sahili ve Sarayburnu açıklarında denizanaları yığılması oldukça fazla. İstanbul Boğazı'nda aşırı denizanası görülmesinin nedeni lodos ve poyraz. Akıntıyla birlikte de boğazda denizanaları yığılmaları oluyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Marmara Denizi'ndeki denizanalarının sayısının artmasının sebebi, aşırı balıkçılıktan dolayı bazı balık stokları sayısının azalması, kirlilik ve küresel ısınmaya bağlı olarak sıcaklıktaki değişiklikler.

[Fotoğraf: AA]

'İstanbul Boğazı'nda görülen denizanaları zehirli değil'

Boğazda görülen denizanalarının ay denizanası olduğunu aktaran Okyar şunları söyledi:

"Bu tür Karadeniz'de de yaşar. Bu denizanasının zehir etkisi oldukça düşüktür. Zaten kış ayındayız ve denize girmiyoruz ama bir şekilde temas ettiysek, cildiniz alerjik değilse hiçbir zararı yoktur. Ama bazı denizanaları son derece zehirlidir ve hastanelik yapabilir. Bu zehirli denizanaları Akdeniz sahilinde bulunuyor. İstanbul Boğazı'nda şu anda görülen denizanalarının sağlık yönünden hiçbir zararı yok."

[Fotoğraf: AA]

Denizanalarının yoğun olması balıkçıları da olumsuz yönde etkiliyor.