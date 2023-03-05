Kayseri-Malatya kara yolunda seyir halindeki V.E. idaresindeki tır ile M.K. yönetimindeki çekici polis uygulama noktası yakınlarında çarpıştı.

Çarpışma sonucu devrilen tırın üzerindeki araçlar alev aldı. Kazayı gören uygulama noktasındaki polis memuru yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek tır şoförü V.E'yi aracın camını kırarak kurtarmayı başardı.

Kaza yerine ihbar üzerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, tır ve taşıdığı üç otomobil yanarak hasar gördü.

Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.