Türkiye
Kayseri’de tarihi handa yangın
09 Temmuz 2019 Salı 12:35 - Son Güncelleme 09 Temmuz 2019 Salı 12:38
Kayseri'de tarihi Kapalı Çarşı bitişiğindeki Vezir Hanı'nda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Cumhuriyet Meydanı Camikebir Mahallesi'nde bulunan Vezir Hanı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Bir süredir restorasyon çalışması yapılan handaki yangının çıkış nedeni araştırıyor.
Kaynak: AA
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