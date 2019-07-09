Kahramanmaraş Elbistan'a arkadaşları ile şehir dışından gelen bir genç, gece otele gitmek yerine arabada uyumayı tercih etti.

Sabah uyanan genç anahtarı bulamayınca kapı ve camları açamadı. Bir süre sonra sıcaktan ve havasızlıktan nefes almakta güçlük çeken genci temizlik işçisi fark etti.

Otel çalışanları ve çevredekiler de kapıları açamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Baygınlık geçirdi

Aracın camı çekiçle kırıldı. Bir sağlık görevlisi camdan içeri girerek baygınlık geçiren gence ilk müdahaleyi yaptı.

Serum takılan talihsiz genç, kırılan camdan itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: TRT Haber