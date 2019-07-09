Güvenlik birimlerinin verilerinden derlenen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının trafik terörünü önlemeye yönelik son yıllarda yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi.

İçişleri Bakanlığınca trafik terörü ile mücadele kapsamında art arda alınan yeni tedbirler, kamuoyunu bilinçlendirmek için hayata geçirilen farkındalık kampanyaları sayesinde trafik kazaları ve kazalara bağlı can kayıplarında azalma meydana geldi. Söz konusu verilere göre aynı azalma olay yerinde ve kaza sonrasında hayatını kaybeden sayısında da görüldü.

100 bin araca düşen verilerin 2018 yılı ile mukayesesine yer verilen istatistiklere göre, ölümlü kaza sayısı 2017'ye göre yüzde 8, 2016'ya göre yüzde 14, 2015'e göre yüzde 24, 2014'e göre yüzde 22, 2013'e göre yüzde 30, 2012'ye göre yüzde 34, 2011'e göre yüzde 39, 2010'a göre ise yüzde 44 azaldı.

Aynı şekilde 100 bin araca düşen ölü sayısı, 2017'ye göre yüzde 7, 2016'ya göre yüzde 11, 2015'e göre yüzde 23, 2014'e göre yüzde 21, 2013'e göre yüzde 28, 2012'ye göre yüzde 33, 2011'e göre yüzde 38, 2010'a göre ise 45 oranında geriledi.

Ölümlü trafik kazaları yüzde 31 azaldı

İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında 78 bin 442 trafik kazası meydana geldi.

Bu dönemde ülke genelinde 883 ölümlü trafik kazası kayıtlara geçerken, geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 31'lik azalma görüldü.

Trafik kazalarına bağlı can kayıpları yüzde 35 düştü

Emniyet ve jandarma trafik birimleri tarafından her yıl yapılan değerlendirmeler sonucu alınan yeni tedbirler sayesinde trafik kazalarına bağlı can kayıpları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azaldı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında 100 bin araca düşen ölümlü kaza sayısı geçen yıla göre yüzde 32, kazalara bağlı can kayıpları da yüzde 36 azaldı.

Kaza yerinde ve kaza sonrası ölümlerde düşüş yaşanıyor

Bakanlığın 2018 ve 2015 yılı verileri kıyaslandığında, trafik kazalarında olay yerinde ve kaza sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısında da azalma meydana geldiği görüldü.

Buna göre trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde 12 oranında azalarak 3 bin 831'den 3 bin 368'e geriledi.

Kaza sonrası tedavi altına alındıkları hastanelerde 30 gün içerisinde hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde 11 oranında azalarak 3 bin 699'dan 3 bin 307'ye düştü. (30 gün içerisinde hastanede ölümler 2015 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından kayıt altına alınmaya başlandı.)

Aynı dönemde 7 bin 530'dan olan kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısı ise yüzde 11 oranında düştü ve 6 bin 675 olarak kayıtlara girdi.

2019'un ilk 6 ayında en fazla kaza yandan çarpma şeklinde oldu

İçişleri Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayındaki ölümlü yaralanmalı kazaların oluş şekillerini de inceledi. Bakanlığın yaptığı incelemelere göre, bu yılın ilk 6 ayında ölümlü ve yaralanmalı kazaların büyük bir kısmı yandan çarpma sonucu meydana geldi.

Diğer kazalar ise sırasıyla yayaya çarpma, arkadan çarpma, yoldan çıkma, devrilme, savrulma ve takla şeklinde oldu. Ayrıca, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekillerine bakıldığında, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yandan çarpma yüzde 14, yayaya çarpma yüzde 6, arkadan çarpma yüzde 13, yoldan çıkma yüzde 12, devrilme, savrulma, takla yüzde 11, engel, cisim ile çarpışma yüzde 17, karşılıklı çarpışma yüzde 17, duran araca çarpma yüzde 8, diğer kaza türleri de yüzde 4 oranında düştü.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de kazalar azaldı

Araç yoğunluğunun fazla olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de meydana gelen trafik kazalarındaki düşüşler dikkati çekti. Bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, toplam trafik kazalarında, İstanbul'da yüzde 9, Ankara'da yüzde 16, İzmir'de yüzde 10'luk düşüş yaşandı.

Ölümlü trafik kaza sayıları ise İstanbul'da yüzde 21, Ankara'da yüzde 55, İzmir'de ise yüzde 6 oranında azaldı.

Kaynak: AA