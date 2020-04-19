Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara para cezası
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara polis ekiplerince ceza kesildi.
Kısıtlama dolayısıyla Kayseri'de polis ekipleri kentin ana caddelerinin yanı sıra farklı noktalarda da denetimlerini sürdürdü.
Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Talas, İnönü ve Kocasinan Bulvarlarında araçları durdurarak kontrol eden polis ekipleri, araçta bulunanların geçerli belge ve izinleri olup olmadığını denetledi.
İzin belgesi bulunmayanlara idari para cezası uygulandı.
Ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.
Etiketler: para cezası koronavirüs kayseri covid-19Son Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 12:12
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