Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
1 Ocak'tan bu yana 71 terörist ikna yoluyla teslim oldu
5 yıl önce terör örgütü PKK'ya katıldığı belirlenen Abdurrahman Kayıhan, ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinde desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.
Bu kapsamda 5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen ve son olarak Suriye’de faaliyet gösteren, Andok kod adlı Abdurrahman Kayıhan isimli örgüt üyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu Mardin'de teslim oldu.
Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi.
Etiketler: terörist terör son dakikaSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 12:13
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