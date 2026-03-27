AA 27.03.2026 04:34

Kayseri'de polisten kaçan 2 sürücüye 920 bin lira ceza

Kayseri’de polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan iki sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücülere toplam 920 bin lira para cezası kesilirken araçlar trafikten men edildi.

Kayseri'de polisten kaçan 2 sürücüye 920 bin lira ceza
[Fotograf: AA]

Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda kamyonet sürücüsü E.T. polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polisin yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacası sonucu sürücü ve ismi alınamayan bir yolcu Ziya Gökalp Mahallesi'nde Ihlamur Köprüsü'nde yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücüye 685 bin lira para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan sürücünün 5,5 yıl ehliyetine el konulurken, kamyonet 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan A.D. yönetimindeki cip ise Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. A.D. polisin kovalamacası sonucu kısa sürede Küçükali Mahallesi'nde yakalandı.

Araç sürücüsüne, "dur" ikazına uymamak, alkollü araç kullanmak, birden fazla kez tehlikeli şekilde şerit değiştirmek gibi suçlardan 235 bin lira ceza uygulandı.

Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

ETİKETLER
Kayseri Trafik Cezası
Marmaris'te belediyeye rüşvet soruşturması: 3 kişi gözaltına alındı
