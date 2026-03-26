Açık 4.8ºC Ankara
Türkiye
AA 26.03.2026 21:55

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek'in 2 şoförü tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in 2 şoförü tutuklandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek'in 2 şoförü tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü, dün Antalya'da gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
Antalya İstanbul Büyükşehir Belediyesi
