Kayseri'de PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 4 gözaltı17 Ekim 2019 Perşembe 09:03 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 09:26
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstibahrat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Suriye uyruklu 4 kişinin Suriye'de örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı.
Takibe alınan 4 kişi, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.
Sosyal medyadan teröre destek
Öte yandan ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü destekleyen paylaşımlar yapan İran uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA