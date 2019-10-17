Akustik tomografi cihazıyla, Fevziye Camisi önündeki 10 tescil numaralı asırlık çınar ağacının röntgenini çeken ekipler, ağacın mekanik direncinin zayıfladığını ve çürüklerle dolu olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine ileriki zamanlarda oluşabilecek öngörülemeyen devrilme riskiyle can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için Anıtlar Yüksek Kurulundan alınan izinle çınar ağacının kesilmesine karar verildi.

Çınar ağacı, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra 3 parça halinde kesildi.

Vinç yardımıyla bir kamyona konulan ağaç parçalarının belediye tarafından belirlenecek uygun bir alanda sergileneceği bildirildi.

Öte yandan, kesilen asırlık çınarın yerine, zeminde yapılacak iyileştirme çalışmasının ardından yeni bir çınar ağacının dikileceği öğrenildi.

Kaynak: AA