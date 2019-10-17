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Van'da 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi17 Ekim 2019 Perşembe 08:44 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 09:02
Van'ın Tuşba ilçesinde, durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde 80 paket halinde toplam 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Tuşba İlçesi Erciş-Van Karayolu üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde, Narkotik Madde Arama Köpeği ŞİLA ile birlikte yapılan aramada aracın bagajında 2 adet çuval içerisinde 80 paket halinde toplam 40 Kilo 780 gram eroin ele geçirildi.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Van uyuşturucu operasyonu