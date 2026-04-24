Kayseri'de otomobil tramvay yoluna girdi: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.K. yönetimindeki otomobil yağışlı havanında etkisiyle kontrolden çıkarak, tramvay yoluna girdi.

Savrulan otomobil tramvay yolundaki direğe çarparak durabilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.K.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil tramvay yolundan çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.