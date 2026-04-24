Parçalı Bulutlu 2.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.04.2026 04:04

Şırnak'ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve dövizin ele geçirildiğini belirtti.

[Fotograf: TRT Haber]

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldü.

Paylaşımda, bu kapsamda düzenlenen operasyona ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Cizre ilçemizde durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak gerçekleştirilen aramalarda piyasa değeri yaklaşık 590 milyon lira olan kaçak altın ve döviz ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonda, 1'er kilogramlık 30 külçe altın, 66 parça halinde 85 bin 939,5 gram altın, 90 bin 600 dolar, 7 bin 470 euro ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Suçun her türlüsüyle olduğu gibi kaçakçılık suçlarıyla da mücadelemiz amansız ve kararlılıkla devam etmektedir."

ETİKETLER
Şırnak Altın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:55
Kayseri'de otomobil tramvay yoluna girdi: 1 yaralı
03:14
İçişleri Bakanı Çiftçi, Alman mevkidaşı Dobrindt ile telefonda görüştü
02:24
Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi
01:05
Bakan Fidan, İngiltere'de Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası üyeleriyle görüştü
00:34
Okul saldırılarının nedenlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
00:56
Lübnan-İsrail ateşkesi 3 hafta uzadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan çocuklarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan çocuklarını kabul etti
FOTO FOKUS
23 Nisan'da çocuklardan 'Vatan Marşı'
23 Nisan'da çocuklardan 'Vatan Marşı'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ