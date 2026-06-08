Fatih'te tramvayın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ilerleyen tramvay, Laleli durağında 6 yaşındaki Muhammed M. M'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen çocuk, aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammed M. M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin çalışmasıyla tramvayın altından çıkarılan çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir süre aksayan seferler, olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.