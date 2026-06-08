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Türkiye
AA 08.06.2026 22:30

Fatih'te tramvayın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te tramvayın altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Fatih'te tramvayın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ilerleyen tramvay, Laleli durağında 6 yaşındaki Muhammed M. M'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen çocuk, aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammed M. M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatih'te tramvayın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Ekiplerin çalışmasıyla tramvayın altından çıkarılan çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir süre aksayan seferler, olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

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