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Türkiye
DHA 04.11.2024 01:05

Kayseri'de motosiklet şarampole devrildi: 3 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen motosiklette bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de motosiklet şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaza, Yahyalı ilçesi Seydilli Mahallesi 2’nci Cadde üzerinde meydana geldi. Mehmet Ali Akkaya idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada, motosikletten savrulan sürücüsü Akkaya ile Mahmut Can Ekiz ve Ahmet Erdoğan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Akkaya’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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