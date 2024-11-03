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Türkiye
AA 03.11.2024 23:48

Kırıkkale’de ambulans ve iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale'de ambulans ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de ambulans ve iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne ait Ramazan Kiday idaresindeki ambulans, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 23. kilometresinde köpeğe çarptıktan sonra sol şeritte duran Soner Sarıtaş'ın kullandığı otomobile çarptı.

Bu sırada Bilal Koçak yönetimindeki otomobil de kaza yapan araçlarla çarpıştı.

Kırıkkale’de ambulans ve iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Sarıtaş ile araçlardaki Sultan Sarıtaş, bebek Gizem Sarıtaş, İsmail Sarıtaş ile Fatih ve Lütfi Karakuş yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Soner Sarıtaş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kırıkkale Ambulans Trafik Kazası
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