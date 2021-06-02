Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Suriye'nin Hama ve Azez bölgeleri ile Irak'ta örgüt içinde silahlı faaliyette bulundukları iddia edilen B.A. G.E. ve A.H'nin kentte saklandığını tespit etti.
Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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