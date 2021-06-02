Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Çaybaşı köyü Kadı Mahallesi'nin 14 gün karantina altına alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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